Transferde her şey Inter'e bağlı!

AJANSSPOR- Felipe Melo'nun Palmeiras'a transferi an meselesi.

Yıldız oyuncunun menajeri Jose Rodriguez, İtalyan basınına yaptığı açıklamada her şeyin Inter'e bağlı olduğunu söylerken, "Bu iş çok basit ya da çok karmaşık olabilir. Her şey Inter'in elinde. Palmeiras'ın Melo'yu net bir biçimde istediğini söyleyebilirim. Onu Brezilya'ya getirmek için yoğun çaba harcıyorlar" diye konuştu.

Öte yandan Inter Teknik Direktörü Stefano Pioli, pazartesi başlayacak kampa Melo'yu çağırmadı. Bu gelişme transferin bitme aşamasında olduğu şeklinde yorumlandı.