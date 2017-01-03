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Krasnodar'ın genç yıldızına kanca!
03 Ocak 2017 , 22:11
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AJANSSPOR
Celtic, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın 19 yaşındaki genç oyuncusu Kouassi Ebue'ye yaklaşık 4 milyon paund teklifte bulundu.
Celtic'in Krasnordar'ın genç oyuncusu Ebue'nin transferi için pazarlıkları sürüyor. Eboue 2014 yılında Ermenistan ekibi FC Shirak takımından Krasnodar'a transfer olmuştu.
Eboue'nin Ocak ayı transfer haftasında Celtic kadrosuna katılmasına mutlak gözüyle bakılıyor.
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