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Kazım'ın transferinde flaş gelişme!

Tarih04 Ocak 2017 , 21:55

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Kazım'ın transferinde flaş gelişme!

AJANSSPOR - Corinthians'a transfer olması beklenen Colin Kazım-Richards hakkında Coritiba Başkanı Rogério Bacellar'dan flaş bir açıklama geldi.

Corinthians için Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçen ancak henüz transferi resmiyete dökülmeyen Kazım hakkında konuşan Coritiba Başkanı, "Corinthians Kazım için henüz resmi teklif yapmadı. Teklif gelene kadar o Coritiba oyuncusu" dedi.  

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