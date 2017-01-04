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Maccabi'de Shota gitti!
04 Ocak 2017 , 19:08
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AJANSSPOR - İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Tel Aviv, teknik direktör Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan sportif direktör Jordi Cruyff, Gürcü teknik adama takıma katkısından dolayı teşekkür ederken, Shota da, "Maccabi ile bağlantılı herkese; kulüp çalışanlarına, oyunculara ve taraftarlara Maccabi'de geçirdiğim zaman için teşekkür ediyorum. Kulüp ve buradaki insanlar her zaman kalbimde olacak" dedi.
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