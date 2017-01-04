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Olympiakos'a Marin hayat verdi!

Tarih04 Ocak 2017 , 22:26

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Olympiakos'a Marin hayat verdi!

Olympiakos 2 - 1 Asteras Tripolis
27' 0 - 1 Pablo Mazza - Penaltı
54' 1 - 1 Konstantinos Fortounis
90+3' 2 - 1 Marko Marin

  AJANSSPOR - Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 13. haftasında Asteras Tripolis'i konuk etti.

Son 4 maçını kazanamayan rakibi karşısında 27. dakikada Mazza'nın penaltıdan attığı golle geriye düşen Olympiakos, soyunma odasına 1-0'lık sonuçla gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Olympiakos, 54. dakikada Fortounis'in golüyle skora denge getirdi.

Kalan bölümde galibiyet için bastıran Olympiakos, aradığı golü 90+3'te buldu. 79'da oyuna giren Trabzonspor'un eski oyuncusu Marko Marin, attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Olympiakos, puanını 34 yaptı ve liderliğini 9 puan farkla sürdürdü. 

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