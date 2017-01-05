Ajax'tan Çin'e transfer oldu!

AJANSSPOR- Ajax'ın 25 yaşındaki orta sahası Nemanja Gudelj de Çin yolcusu.

Ajax kulübü resmi Internet sitesi aracılığıyla duyurduğu haberde Sırp orta sahanın transferi için Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin TEDA ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Hollanda ekibi transfer ücretini açıklamazken Hollanda medyasına yansıyan haberlere göre Ajax bu transferden 5.5 milyon Euro kazanacak. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından %20 pay da yine Ajax'ın olacak.

Son dönemde Carlos Tevez, Oscar, Axel Witsel gibi isimler Çin'in yolunu tutmuştu.