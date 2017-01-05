Avrupa'da yılın 11'i belli oldu

Bu sene 16'ncısı düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2016 yılının en iyi 11'i, 7 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.

Real Madrid'den 4, Barcelona'dan ise 3 ismin yer aldığı kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 488 bin 908 ile Real Madridli Sergio Ramos oldu. İspanyol savunma oyuncusunu, 450 bin 220 oyla takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ve 418 bin 449 oyla Barcelona'dan Lionel Messi takip etti.

UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Gianluigi Buffon (Juventus)

Savunma: Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Jerome Boateng (Bayern Münih), Leonardo Bonucci (Juventus)

Orta saha: Toni Kroos, Luka Modric (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Antoine Griezmann (Atletico Madrid)