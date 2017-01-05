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Benfica'ya genç sambacı!
05 Ocak 2017 , 13:44
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AJANSSPOR - Portekiz Ligi takımlarından Benfica, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Benfica ekibi, Brezilya’da Gremio forması giyen Marcelo Hermes’i kadrosuna kattı.
Yapılan açıklamada, Gremio ile sözleşmesi sonlandırılan 22 yaşındaki futbolcu, 2021 yılına kadar süren bir mukaveleye imza attı.
Brezilyalı sol bek oyuncusu, altyapıda Figueirense’de oynamış daha sonra sırasıyla Internacional ve Gremio’da görev almıştı. 2015-2017 yılları arasında Gremio A Takımı’nda 28 maça çıkan Marcelo Hermes, 1.77 boyunda.
Öte yandan 15 haftası geride Portekiz Ligi'nde Benfica 35 puanla zirvede yer alıyor. Benfica'yı, Porto, Braga ve Sporting Lizbon takip ediyor.
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