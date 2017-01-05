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De Boer'un görev alma şartı!
05 Ocak 2017 , 22:38
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AJANSSPOR- Son olarak Inter'de görev yapan Frank De Boer geçici teknik direktörlüğe sıcak bakmıyor.
Bu sezonun başlarında Roberto Mancini'nin yerine göreve getirilen fakat alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen De Boer için menajeri Guido Albers'ten açıklamalar geldi.
Voetbal International'e konuşan Albers, birçok kulübün De Boer için kendisiyle temasa geçtiğini söylerken, "Ama isimlerini vermeyeceğim. Frank geçici olarak göreve gelmek istemiyor. Onun isteği sezonun başından itibaren bir takımla anlaşıp görev almak. Böylece hazırlıkları ve transferleri rahat bir şekilde kontrol edebilecek" dedi.
2010-2016 yılları arası Ajax'ı çalıştıran ve üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşayan 46 yaşındaki teknik adamın adı son dönemde Swansea City ve Hull City ile anılmıştı.
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