Real Madrid seriye devam ediyor!

İspanya Kral Kupası son 16 ilk karşılaşmasında Real Madrid sahasında Sevilla'yı ağırladı.

Zinedine Zidane yönetiminde bu sezon La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda yoluna yenilgisiz devam eden Real Madrid, Sevilla'yı 3-0 mağlup etti ve ikinci maç öncesi avantajı eline geçirdi.

Sevilla-Real Madrid rövanş karşılaşması, 12 Ocak Perşembe günü TSİ 23:15'te başlayacak.

Goller

11' James Rodriguez (Real Madrid) 1-0

29' Varane (Real Madrid) 2-0

44' James Rodriguez (Real Madrid) 3-0

Real Madrid'in Sezon Performansı

La Liga: (15 Maç * 11G-4B)

Şampiyonlar Ligi: (6 Maç * 3G-3B)

Kral Kupası: (3 Maç * 3G)