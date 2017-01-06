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Barcelona, Bilbao deplasmanında kayıp!
06 Ocak 2017 , 01:06
İspanya Kral Kupası son 16 ilk karşılaşmasında Athletic Bilbao sahasında Barcelona'yı ağırladı.
La Liga'da zirve mücadelesini sürdüren, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda yoluna devam eden Barcelona, Athletic Bilbao karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Barcelona-Athletic Bilbao rövanş karşılaşması, 11 Ocak Çarşamba günü TSİ 23:15'te başlayacak.
Detaylar
⚽️ 25' Aduriz (A.Bilbao) 1-0
⚽️ 27' Williams (A.Bilbao) 2-0
⚽️ 52' Messi (Barcelona) 2-1
74' Raul Garcia - Kırmızı Kart (A.Bilbao)
80' Iturraspe - Kırmızı Kart (A.Bilbao)
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