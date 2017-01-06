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Barcelona, Bilbao deplasmanında kayıp!

Tarih06 Ocak 2017 , 01:06

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Barcelona, Bilbao deplasmanında kayıp!

İspanya Kral Kupası son 16 ilk karşılaşmasında Athletic Bilbao sahasında Barcelona'yı ağırladı.

La Liga'da zirve mücadelesini sürdüren, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda yoluna devam eden Barcelona, Athletic Bilbao karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Barcelona-Athletic Bilbao rövanş karşılaşması, 11 Ocak Çarşamba günü TSİ 23:15'te başlayacak.

Detaylar

⚽️ 25' Aduriz (A.Bilbao) 1-0

⚽️ 27' Williams (A.Bilbao) 2-0

⚽️ 52' Messi (Barcelona) 2-1

74' Raul Garcia - Kırmızı Kart (A.Bilbao) 

80' Iturraspe - Kırmızı Kart (A.Bilbao) 

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