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Arjantin'de feci kaza!
07 Ocak 2017 , 22:54
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AJANSSPOR- Velez Sarsfieldlı Yamil Asad idmana giderken feci bir trafik kazası geçirdi.
Arjantin basınında yer alan habere göre sabah saat 06.00 sularında aracıyla kaza yapan 24 yaşındaki futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu.
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