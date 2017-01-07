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Arsenal zor da olsa turladı!
07 Ocak 2017 , 22:23
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İngiltere FA Cup 3. tur karşılaşmasında Premier Lig ekibi Arsenal deplasmanda Championship takımlarından Preston ile karşılaştı. Arsenal karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.
🏆 FA Cup
⚽️ 7' Callum Robinson
⚽️ 46' Aaron Ramsey
⚽️ 89' Olivier Giroud
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