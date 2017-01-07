Arsenal zor da olsa turladı!

İngiltere FA Cup 3. tur karşılaşmasında Premier Lig ekibi Arsenal deplasmanda Championship takımlarından Preston ile karşılaştı. Arsenal karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

🏆 FA Cup

⚽️ 7' Callum Robinson

⚽️ 46' Aaron Ramsey

⚽️ 89' Olivier Giroud