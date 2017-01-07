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Manchester City, West Ham'a fark attı!
07 Ocak 2017 , 00:42
İngiltere FA Cup 3. tur karşılaşmasında West Ham United sahasında Manchester City'yi ağırladı. City karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.
🏆 FA Cup
⚽️ 33' Yaya Toure
⚽️ 41' Nordtveit (k.k.)
⚽️ 43' David Silva
⚽️ 50' Sergio Agüero
⚽️ 84' John Stones
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