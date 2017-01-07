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Manchester City, West Ham'a fark attı!

Tarih07 Ocak 2017 , 00:42

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Manchester City, West Ham'a fark attı!

İngiltere FA Cup 3. tur karşılaşmasında West Ham United sahasında Manchester City'yi ağırladı. City karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

🏆 FA Cup

⚽️ 33' Yaya Toure 

⚽️ 41' Nordtveit (k.k.)

⚽️ 43' David Silva

⚽️ 50' Sergio Agüero 

⚽️ 84' John Stones

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