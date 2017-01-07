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Melo'nun yeni adresi belli oldu!
07 Ocak 2017 , 01:08
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ESPN'de yer alan habere göre Palmeiras, Brezilyalı Felipe Melo'nun transferini bitirdi.
ESPN'in haberine göre, Felipe Melo ülkesinin takımlarından Palmeiras ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Felipe Melo, geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan İtalya'nın Inter kulübüne transfer olmuş ancak burada beklentileri karşılayamamıştı.
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