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Melo'nun yeni adresi belli oldu!

Tarih07 Ocak 2017 , 01:08

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Melo'nun yeni adresi belli oldu!

ESPN'de yer alan habere göre Palmeiras, Brezilyalı Felipe Melo'nun transferini bitirdi.

ESPN'in haberine göre, Felipe Melo ülkesinin takımlarından Palmeiras ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Felipe Melo, geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan İtalya'nın Inter kulübüne transfer olmuş ancak burada beklentileri karşılayamamıştı.

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