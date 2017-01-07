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M.United farklı turladı!

Tarih07 Ocak 2017 , 17:18

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M.United farklı turladı!

İngiltere FA Cup 3. tur karşılaşmasında Premier Lig ekibi Manchester United, sahasında Championship takımlarından Reading'i ağırladı. United karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

🏆 FA Cup

⚽️ 7' Rooney    

⚽️ 15' Martial

⚽️ 75' Rashford

⚽️ 79' Rashford

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