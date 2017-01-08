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Eski Beşiktaşlı'dan Ben Arfa'ya tavsiye!
08 Ocak 2017 , 18:17
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AJANSSPOR - Bir dönem Beşiktaş forması da giyen eski futbolcu Edouard Cisse, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden Hatem Ben Arfa hakkında konuştu.
Fransız basınına konuşan Cisse, Hatem Ben Arfa'nın Ocak ayı transfer döneminde Paris Saint Germain'den ayrılmasının hata olacağını vurgulayarak, "Ben Arfa kalmak istiyor ve kalmalı da. Eğer altı ayın ardından ayrılırsa, bu başarısızlığın kabulü olur. Ben Arfa'nın hiç çekinmeden mümkün olduğu kadar oynaması gerekiyor. Sezon sonunda bir değerlendirme yapması ve muhtemelen ayrılmayı düşünmesi gerekiyor. Fakat şu an için çok erken" dedi.
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