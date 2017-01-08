Klaas-Jan Huntelaar'ın yeni takımı belli oluyor!

Son yıllarda gollerinden çok yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Schalke 04'ün golcüsü Klaas-Jan Huntelaar eski takımı Ajax'a dönüş yolunda.

Alman kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki oyuncunun, 2006-2008 yıllarında formasını giydiği Hollanda devine geri dönmeye hazırlandığı belirtildi.

İki yıl içinde 136 maça çıktığı Ajax'la 105 gole imza atan Huntelaar, 2008-09 sezonunun devre arasında 27 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu. Eflatun-beyazlılarda beklentileri karşılayamayan Hollandalı futbolcu, sadece yarım sezon kaldığı Madrid ekibinden AC Milan'a, bir yıl sonra ise Schalke 04'e transfer olmuştu.

Schalke formasıyla bu sezon 7 Bundesliga maçına çıkan Huntelaar'ın 1 golü bulunuyor.

(Eurosport)