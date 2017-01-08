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PSG'den Emery'ye güvenoyu

Tarih08 Ocak 2017 , 21:15

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PSG'den Emery'ye güvenoyu

Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi, takımın performansından dolayı eleştirilen İspanyol teknik direktör Unai Emery'ye güveninin tam olduğunu söyledi.

El-Halifi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, PSG'nin beklenen performansın altında kalması gerekçesiyle eleştirilen teknik direktör Emery hakkında değerlendirmede bulundu.

PSG'nin hak ettiği yerlere geleceğini vurgulayan el-Halifi, "Futbolcularıma ve teknik direktörüme güveniyorum. Emery'ye güvenim tam." ifadelerini kullandı.

İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesini de değerlendiren el-Halifi, "PSG'nin hedefi her zaman kazanmaktır. Barcelona, dünyanın en iyi ekiplerinden biri ve büyük oyunculara sahip. Zor bir eşleşme ama üstesinden geleceğimize inanıyorum." yorumunu yaptı.

Son 4 yılı şampiyon tamamladığı Fransa Birinci Futbol Ligi'nde geride kalan 4 haftada bir galibiyet alabilen PSG, ilk devreyi 39 puanla lider Nice'in 5 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Başkent ekibi, çeyrek finale yükseldiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona ile eşleşti.

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