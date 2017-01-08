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Smolov'a kanca!
08 Ocak 2017 , 09:20
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Krasnodar'ın golcü ismi Fedor Smolov, Borussia Dortmund'un radarına girdi.
Alman ve Rus basınında çıkan haberlerde sarısiyahlı takımın Smolov için 10 milyon euro teklif edeceği yazıldı. Krasnodar ile bu sezon 18 maça çıkan 1.87 boyundaki golcü, 15 gol atma başarısı gösterdi.
(Fotomaç)
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