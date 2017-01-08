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Ve Melo imzayı attı!
08 Ocak 2017 , 16:18
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AJANSSPOR - Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Inter'den ülkesinin son şampiyonu Palmeiras'a transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2019'un sonuna kadar geçerli olacak 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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