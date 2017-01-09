Bielsa'nın yeni adresi belli oluyor

Marsilya'da geçirdiği bir sezonda Fransız futboluna renk getiren Marcelo Bielsa, Ligue 1 ekiplerinden Lille'in yeni teknik direktörü olmaya çok yakın.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in yeni sahibi Gerard Lopez uzun süredir takımın başına getirmek istediği Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa ile prensip anlaşmasına vardı.

Yaz aylarında Marsilya'yı satın almak için görüşmeler yapan ve güney ekibini satın alması hâlinde Marcelo Bielsa'yı göreve getirmeyi düşünüdüğü açıklayan Lopez'in danışmanları bir süredir ''El Loco'' ile görüşme hâlindeydi. Deneyimli teknik adam ile anlaşmaya varan yetkililerin önümüzdeki günlerde transfere resmiyet kazandıracağı öne sürülüyor.

19 haftası geride kalan Ligue 1'de 21 puanla 12. sırada bulunan Lille'in başına geçmesi beklenen Bielsa'nın cuma günü oynanacak Saint Etienne maçı sonrasında göreve başlaması bekleniyor.

Lazio'yu iki günde bıraktı

2014-2015 sezonunda Marsilya'da görev alan Bielsa, oynattığı futbolla Fransa'da taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazanmış ancak devre arasını lider bitirdiği ligi dördüncü sırada sonlandırmıştı. Sonraki sezonun ilk haftasının ardından yöneticilerle anlaşmazlığa düşen ve görevinden istifa eden Bielsa, geçtiğimiz yaz Serie A ekiplerinden Lazio ile sözleşme imzaladıktan iki gün sonra yine beklenmeyen bir istifa kararıyla görevini bıraktı.

(Eurosport)