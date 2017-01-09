Drogba'dan dönüş sinyali!

AJANSSPOR - Bir dönem Galatasaray'da da form giyen tecrübeli yıldız Didier Drogba, 1 sezon formasına giydiği Marsilya'ya geri dönebileceğinin sinyalini verdi.

MLS ekiplerinden Montreal Impact'ten ayrılan ancak kariyerini noktalamayacağını açıklayan 39 yaşındaki golcü, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Marsilya'ya yeşil ışık yaktı.

Fildişi Sahilli oyuncu, "Fransa'ya dönme opsiyonu? Evet. Marsilya'ya dönmek? 12 senedir bitmeyen bir soru. Bu yalnızca bana bağlı değil. Bir oyuncunun gitmesine izin verirsiniz, büyür, hayatını çok iyi bir biçimde kazanır ve şimdi onun geri dönmesini istersiniz, o maaşını ikiye böler. Kim daha az kazanmak için çalışır? Tabii ki, Marsilya'ya geri dönmek isterim. Bunun olması için doğru şeyi yaptığımı hissediyorum. Şu anda sözümü tutabilemyi umuyorum. Bu olabilir. Oturup konuyu görüşmek için zaman bulmalıyız" dedi.