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Fenerbahçe'nin rakibinden savunmaya takviye!

Tarih09 Ocak 2017 , 22:35

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Fenerbahçe'nin rakibinden savunmaya takviye!

AJANSSPOR - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi son 32 turundaki rakibi Krasnodar, savunma hattına takviye yaptı.

Rus kulübünen yapılan açıklamada, Macaristan Ligi ekibi Ferencvaros'ta forma giyen 22 yaşındaki Ekvadorlu sol bek Cristian Ramirez'in sağlık kontrolünden geçtiği ve 2021'e kadar geçerli olacak 4.5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Genç oyuncunun, yarından (Çarşamba) itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe, Krasnodar ile ilk maçını 16 Şubat'ta deplasmanda, rövanşı ise 22 Şubat'ta evinde yapacak.

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