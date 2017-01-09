Ronaldo ödülü aldı, Messi'ye laf attı

FIFA tarafından Dünyada Yılın Futbolcusu seçilen Cristiano Ronaldo ödül konuşmasında ödül töreninde bulunmayan Arjantinli rakibine taş attı.

Real Madrid'li Cristiano Ronaldo, FIFA'nın verdiği Dünyada Yılın Erkek Futbolcusu ödülünü alırken en büyük rakibi Barcelona'lı Lionel Messi'ye sataşmadan duramadı.

Barcelona'nın FIFA'yla Real Madrid'in transfer yasağının kısaltılması yüzünden kulüp kararıyla katılmadığı törende hiçbir futbolcusu bulunmuyordu.

Ronaldo sahnede yaptığı konuşmada "Barcelona'dan bazı insanların aramızda olmamasına üzgünüm ama bu anlaşılır bir durum" diyerek Messi ve diğer Barcelona'lıların bir ödül kazanamadıkları için törende bulunmadıklarını ima etti.

Portekizli süperstarın kulüp seviyesinde Şampiyonlar Ligi ve milli takımla Euro 2016 şampiyonluğu sezonun ardından bireysel ödüllerin tamamında ezeli rakibi Messi'ye net bir üstünlüğü bulunuyor ancak konuşmasında kullandığı ifadeye bakılırsa rekabetin ateşi hiçbir şekilde soğumuş değil.

Goal