Ronaldo'nun muhteşem yılı!

AJANSSPOR - Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, 2016 yılına adeta damga vurdu.

Portekizli yıldız 4 Kupa, Ballon d'or ve FIFA Yılın Futbolcusu seçilmesiyle üstün performansının ödüllerini de aldı.

31 yaşındaki yıldız 2016 yılı içerisinde Real Madrid forması altında Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve son olarak da FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı. Ronaldo, Portekiz forması altında da yaz aylarında Euro 2016'yı kazanmıştı.

Portekizli yıldız üstün performansını, Ballon d'or ve son olarak FIFA Yılın Futbolcusu ödülünü alarak taçlandırdı.

Ronaldo'nun 2016 Karnesi

* 57 Maç - 55 Gol - 17 Asist

* Şampiyonlar Ligi

* UEFA Süper Kupa

* FIFA Dünya Kulüpler Kupası

* Euro 2016

* Ballon d'Or

* FIFA Yılın Futbolcusu