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Taiwo Türkiye'ye mi geliyor?
09 Ocak 2017 , 17:25
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AJANSSPOR - Bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu Taye Taiwo'ya Türkiye'den talip olduğu kaydedildi.
Nijery basınında yer alan habere göre, Finlandiya ekibi HJK, 23 Ekim'de takımdan ayrılan serbest oyuncu statüsündeki Taiwo'yu yeniden renklerine bağlamak için harekete geçti.
Taiwo'ya yeni bir sözleşme önermek için kolları sıvayan HJK'nin ise bu transfer için Yunanistan ve Türkiye'den rakipleri olduğu vurgulandı.
31 yaşındaki oyuncunun menajerinin adı açıklanmayan Yunan ve Türk kulüpleriyle görüşme halinde olduğu kaydedildi.
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