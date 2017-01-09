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Zidane yılın en iyi Fransız antrenörü seçildi

Tarih09 Ocak 2017 , 19:28

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Zidane yılın en iyi Fransız antrenörü seçildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, France Football dergisi tarafından yılın en iyi Fransız antrenörü seçildi.

France Football dergisinden yapılan yazılı açıklamada, dergi jürisinin Zidane'ı 2016'nın en iyi Fransız antrenörü olarak seçtiği belirtildi.

Cezayir asıllı Fransız teknik adam, Real Madrid'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

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