Zlatan'ın hediyesi şaşırtmadı!

Zlatan İbrahimovic'in eşi Helena Seger'e aldığı Noel hediyesi sosyal medyada infiale neden oldu.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre Boşnak asıllı İsveçli futbolcu eşine Noel için sürpriz yapmak istedi.

Farklı bir hediye arayan İbrahimovic, Manchester United formasıyla 17 Aralık'ta West Bromwich Albion'a attığı gol sonrası çekilen sevinç fotoğrafını çerçevelettirip eşine hediye etti.

Helena Seger'in bu hediye nasıl bir tepki verdiği bilinmezken sosyal medya ise gürültülü bir tepki verdi.

İki yıl önce de bir muhabirin 'Eşinize ne hediye alacaksınız?' sorusuna 'Hiçbir şey o zaten Zlatan'a sahip' yanıtı vermişti.