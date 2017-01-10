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Chapecoense'den 4 takviye!

Tarih10 Ocak 2017 , 00:35

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Chapecoense'den 4 takviye!

AJANSSPOR - Brezilya'nın Chapecoense futbol takımı, Kolombiya'da yaşadığı trajedinin ardından yaralarını sarmaya çalışırken, futbol takımını da yeniden oluşturuyor.

Yaşanan uçak kazasında birçok futbolcusu hayata veda eden Chapecoense, son olarak 4 futbolcuyu daha renklerine bağladığını açıkladı.

Chapecoense; Luiz Otávio, kaleci Elias, Osman ve Andrei Girotto'yu kadrosuna kattı.

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