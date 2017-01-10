Eski Kartallar şov yapıyor!

Beşiktaş’ın eski golcüleri Bobo ve Holosko, Avustralya’da deyim yerindeyse ‘şov’ yapıyor.

Çok iyi bir uyum yakalayan ikiliden 32 yaşındaki Brezilyalı Bobo, 14 maçta 8 gol attı, 3 asist yaptı.

Slovak forvet Holosko da 13 maçta 5 gol, 2 asistle oynadı.

İki yıldızın oynadığı Sydney, en yakın rakibine 7 puan farkla yenilgisiz lider durumda bulunuyor. (Habertürk)