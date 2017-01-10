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Eski Kartallar şov yapıyor!
10 Ocak 2017 , 10:00
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Beşiktaş’ın eski golcüleri Bobo ve Holosko, Avustralya’da deyim yerindeyse ‘şov’ yapıyor.
Çok iyi bir uyum yakalayan ikiliden 32 yaşındaki Brezilyalı Bobo, 14 maçta 8 gol attı, 3 asist yaptı.
Slovak forvet Holosko da 13 maçta 5 gol, 2 asistle oynadı.
İki yıldızın oynadığı Sydney, en yakın rakibine 7 puan farkla yenilgisiz lider durumda bulunuyor. (Habertürk)
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