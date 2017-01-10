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FIFA'dan flaş Dünya Kupası kararı!

Tarih10 Ocak 2017 , 12:41

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FIFA'dan flaş Dünya Kupası kararı!

FIFA, Dünya Kupası'nn 2026'dan itibaren 48 takımla oynanacağını açıkladı. 

Karara göre, 3'er takımdan oluşan 16 grup olacak. Grupta ilk iki sırayı alacak takımların tur atlayacağı turnuva, daha sonra leme uusülü devam edecek.

DETAYLAR AZ SONRA!

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