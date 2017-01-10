''Mourinho'yu Lyon'a getirmek istedim''

Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un başkanı Jean-Michel Aulas, 2-3 sezon önce Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile takımın başına geçmesi için görüştükleni itiraf etti.

2007-2008 sezonunda Ligue 1'de üst üste 7. şampiyonluğunu kutladıktan sonra bir daha zirveye çıkamayan Lyon eski günlerini arıyor.

29 yıldır Fransız ekibinde başkanlık görevini sürdüren Jean-Michel Aulas, kulübü 2000'li yılların başındaki başarılı sürece döndürmek için çeşitli arayışlar içerisinde.

''Aynı dünyaların insanı değildik''

Dün bir radyo programına konuk olan Aulas, 2-3 yıl önce teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı.

''Biliyorsunuz, 2-3 yıl önce Jose Mourinho'yu getirmeye çalıştım. Ancak görüşmeleri sonuca bağlayamadık. Görüşmeler hakkında detaya girmek istemiyorum ama aynı dünyaların insanı değildik. Onu önceki yıllarda birkaç transfer sebebiyle kişisel olarak tanıyordum. Gayet iyi tandığım bir de menajeri var. Geçmiş hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama Mourinho'nun Lyon'a gelme olasılığı vardı.'' diyen Aulas, son üç yılda Remia Grade, Hubert Fournier ve Bruno Genesio gibi Fransız teknik adamlarla çalışmayı tercih etti.

(Eurosport)