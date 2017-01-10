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Statü 9. kez değişti! 80 maç...

Tarih10 Ocak 2017 , 15:43

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Statü 9. kez değişti! 80 maç...

İlk kez 1930'da, 13 ekibin katılımıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası'na, 2026'da 48 takım katılacak.

Futbolda dünyanın en büyük organizasyonu olarak kabul edilen FIFA Dünya Kupası'nın statüsü, başladığı 1930'dan bu yana defalarca değiştirildi. Dört yılda bir düzenlenen ancak 1942 ve 1946'da İkinci Dünya Savaşı nedeniyle iptal edilen kupa, 20 kez yapıldı. Bu turnuvalarda 9 farklı format uygulandı.

Dönemin FIFA Başkanı Julies Rimet'nin girişimleriyle başlayan Dünya Kupası, ilk olarak Uruguay'da, 13 takımın katılımıyla organize edildi. İtalya 1934'ten başlamak üzere 16'ya çıkan takım sayısı, 13 takımla yapılan Brezilya 1950 göz ardı edilirse İspanya 1982'ye kadar değişmedi. 1982'de 24'e çıkan sayı, Fransa 1998'den itibaren 32'ye yükseldi.

FIFA'nın, 48 takımın mücadele edeceğini açıkladığı 2026 Dünya Kupası'yla da turnuvanın statüsü 9. kez değişti.

1934'te 17 olan maç sayısı 80'e çıktı 

Konfederasyonların katılımının dengelenmesi ve organizasyondan elde edilen gelirin yükselmesinin amaçlandığı statü değişiklikleriyle turnuvalardaki toplam maç sayısında da ciddi artış yaşandı.

İlk Dünya Kupası, 18 karşılaşmaya sahne oldu. 17 ile en az maç oynanan FIFA Dünya Kupası olan İtalya 1934'ten itibaren sayı, giderek yükseldi. Toplam karşılaşma adedi, Brezilya 1950'de 22'ye, İsviçre 1954'te 26'ya, İsveç 1958'de 35'e, Almanya 1974'te 38'e, İspanya 1982'de ise 52'ye çıktı.

Fransa 1998'den bu yana 64 karşılaşmanın oynandığı FIFA Dünya Kupası'nın formatında yapılan yeni düzenlemeyle maç sayısı, 80 oldu. Bu da 2026 FIFA Dünya Kupası'nın, 1934'teki turnuvanın neredeyse 5 katı maça sahne olacağı anlamına geliyor.

FIFA Dünya Kupası tarihinde gerçekleşen statü değişiklikleri şöyle:

 Turnuva  Katılan takım sayısı  Toplam maç sayısı  Statü
 Uruguay 1930  13  18 Üçerli 3 ve 4'lü bir gruptan çıkan 4 takım, yarı finalde oynar
 İtalya 1934  16  17 Doğrudan eleme maçları oynanır
 Brezilya 1950  15 (Fransa ve Hindistan'ın çekilmesiyle 13'e düştü)  22 Dörderli 3 ve 3'lü bir gruptan çıkan 4 takım, yeni bir grup oluşturur. Maçlar sonucu en yüksek puanı toplayan şampiyon olur
 İsviçre 1954  16  26  Her takımın ikişer maç yaptığı dörderli 4 grupta ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finalde oynar
 İsveç 1958  16  35  Dörderli 4 gruptan çıkan 8 takım, çeyrek finalde oynar 
 Almanya 1974  16  38 Dörderli 4 gruptan çıkan 8 takım, yeni 2 grup oluşturur. Maçlar sonucu 2 grubu lider bitirenler, finalde karşılaşır
 İspanya 1982  24  52 Dörderli 6 gruptan çıkan 12 takım, yeni 4 grup oluşturur. Maçlar sonucu 4 grubu lider bitirenler, yarı finalde oynar
 Meksika 1986  24  52 Dörderli 6 grupta ilk 2 sırayı alan 12 takım ve en iyi 4 üçüncü, eleme maçlarına yükselir
 Fransa 1998  32  64 Dörderli 8 gruptan çıkan 16 takım, eleme maçlarına yükselir
 2026  48  80 Üçerli 16 gruptan çıkan 32 takım, eleme maçlarına yükselir


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