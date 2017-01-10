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Terim ve Arda kimlere oy verdi?
10 Ocak 2017 , 00:11
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FIFA tarafından 2016 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni,İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlendi.
En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Rea lMadrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Milli futbolcumuz Arda Turan'ın bu oylamada kimleri seçtiği belli oldu.
Terim, Messi, Modric ve Mesut Özil'e oy verdi. Arda Turan ise kendi takım arkadaşları Messi, Neymar ve Iniesta'yı seçti. - Fanatik
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