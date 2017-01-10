Yunanistan'ı sallayan olay!

AJANSSPOR - Yunanistan'da büyük bir kulübün başkanı hakkında, Türkiye'de yapılan ve 0-0 sonuçlanan derbiye 500 bin euroluk bahis yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Yunan basınında yer alan habere göre; adı açıklanmayan kulüp başkanı, 0-0 sona eren maça 500 bin euroluk bahis yaptı ve yüklü miktarda para kazandı.

Adı açıklanmayan derbinin ise golsüz sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş maçı olduğu anlaşılıyor.

Konuyla ilgili iki telefon konuşması ve 3 telefon mesajının kanıt teşkil ettiği kaydedildi. Olaya, başkanın yanı sıra aynı kulüpte top koşturmuş eski bir futbolcunun da karıştığı vurgulandı.

Başsavcı Elias Zagoraios'a gelen isimsiz bir ihbar üzerine, savcılığın konuyla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

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