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Avrupa'dan men edildiler! 3 yıl...

Tarih11 Ocak 2017 , 17:08

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Avrupa'dan men edildiler! 3 yıl...

AJANSSPOR - UEFA, Sırbistan Ligi ekibi Partizan Belgrade'ı 3 sene boyunca Avrupa kupalarından men ettiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Partizan'ın son 5 yılda 3 kez ödenmeyen borçlar dolayısıyla kuralları çiğnediğini belirtilerekk, kulübün 3 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini duyurdu.

Kulübün Eylül 2016 itibariyle ödenmemiş 2.5 milyon euroluk borcu olduğu vurgulandı. 

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