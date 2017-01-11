Avrupa'dan men edildiler! 3 yıl...

AJANSSPOR - UEFA, Sırbistan Ligi ekibi Partizan Belgrade'ı 3 sene boyunca Avrupa kupalarından men ettiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Partizan'ın son 5 yılda 3 kez ödenmeyen borçlar dolayısıyla kuralları çiğnediğini belirtilerekk, kulübün 3 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini duyurdu.

Kulübün Eylül 2016 itibariyle ödenmemiş 2.5 milyon euroluk borcu olduğu vurgulandı.