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Hapoel Beer-Sheva, 3 maç sonra kazandı
11 Ocak 2017 , 00:22
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva, İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 2-0 yendi.
Karşılaşmadan 36. dakikada Anthony Nwakaeme ve 66. dakikada Ben Sahar'ın penaltıdan attığı gollerle 2-0 galip ayrılan ev sahibi Hapoel Beer-Sheva, ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine son verdi.
Bu sonuçla puanını 39'a yükselten Hapoel Beer-Sheva, en yakın takipçisi Maccabi Petah Tikva'nın 10 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Hapoel Beer-Sheva ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçları, 16 ve 23 Şubat'ta oynanacak.
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