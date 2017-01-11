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Osmanlıspor'un yıldızı siftah yaptı!

Tarih11 Ocak 2017 , 19:30

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Osmanlıspor'un yıldızı siftah yaptı!

Kongo 0 - 2 Senegal
19' 0 - 1 Keita Balde
47' 0 - 2 Papa Alioune Ndiaye

AJANSSPOR - 14 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupsı öncesindeki son hazırlık maçına çıkan Senegal, Kongo ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow'un yedekler arasında yer aldığı, Osmanlısporlu Papa Alioune Ndiaye'nin 11'de başladığı maçın 19. dakikasında sahneye çıkan Laziolu Keita Balde, Senegal'i öne geçirdi ve ilk yarı da 1-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Senegal, 47. dakikada Ndiaye'nin attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Osmanlıspor'un yıldızı milli takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Sow, maçın son bölümlerinde Saido Mane'nin yerine oyuna dahil olurken, Senegal sahadan 2-0 galip ayrıldı. NDiaye ise 90 dakika sahada kaldı.

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