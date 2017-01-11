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Portekiz devine transfer oldu!
11 Ocak 2017 , 14:24
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AJANSSPOR- Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Portekiz'in 3. seviye ligi olan Portekiz Ulusal şampiyona F grubu takımı Alcanenense'ye transfer olan Merih Demiral, Sporting CP'nin dikkatini çekti.
O Jogo gazetesinde yer alan habere göre yeşil beyazlı ekip 18 yaşındaki savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Alcanenense'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun bu sezon Sporting'in genç takımında forma giymesi bekleniyor.
Portekiz ekibi Merih'in performansını beğenirse satın alma opsiyonunu da kullanacak ve seneye gelişimi için onu başka bir takıma kiralayacak.
Genç oyuncu geçen aralık ayında Almanya'ya karşı ilk kez Türkiye U21 takımının formasını giymişti.
Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve stoper bölgesinde oynayan 1.90'lık Merih, Vitor Pereira döneminde A takımla da idmanlara çıkmıştı.
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