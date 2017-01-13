Drogba'nın yeni takımı belli oldu!

AJANSSPOR - Bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü golcü futbolcu Didier Drogba, kariyerine Brezilya kulübü Corinthians'ta devam etme kararı aldı. Drogba, kendisine önerilen 1 yıllık sözleşme teklifine olumlu yanıt verdi.

Fransa'da Canal+'ya transferi hakkında değerlendirmelerde bulunan golcü oyuncu kendisini yaşına rağmen iyi hissettiğini söyledi. Drogba, "Futbol oynamak istiyorum. Hala bacaklarıma sahibim ve sanki bir çocuk gibi topla oynamaya devam ediyorum. Belki bacaklarım bana biraz kızmış olabilir ama kendimi iyi hissediyorum" yorumunu yaptı.

Fildişi Sahilli yıldızın ayda 150 bin dolar kazanacağı belirtildi. 38 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 2014-2015 sezonunu Chelsea'da geçirdi. Drogba, daha sonra ise kariyerine MLS ekibi Montreal Impact ekibinde devam etti. Veteran forvet, burada 33 maçta 21 gole imza atmıştı.