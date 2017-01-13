Real Madrid çeyrek finalde!

İspanya Kral Kupası son 16 karşılaşmasında Sevilla, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Real Madrid'i ağırladı.

Zinedine Zidane yönetiminde bu sezon La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası'nda yoluna yenilgisiz devam eden Real Madrid, Sevilla ile 3-3 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.

Real Madrid böylece tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 40 maça çıkarttı ve Barcelona'yı geçerek yeni rekorun sahibi oldu.

Goller

10' (k.k.) Danilo 1-0

48' Marco Asensio (Real Madrid) 1-1

54' Jovetic (Sevilla) 2-1

77' Iborra (Sevilla) 3-1

83' Ramos (Real Madrid) 3-2

90' Benzema (Real Madrid) 3-3