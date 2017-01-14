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Açılışta kazanan olmadı!
14 Ocak 2017 , 22:04
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31. Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Gabon, A Grubu'nda Gine-Bissau ile 1-1 berabere kaldı.
2017 Afrika Uluslar Kupası'nın ilk maçında Gabon ile Gine-Bissau, karşı karşıya geldi.
Başkent Libreville'de oynanan karşılaşmada Gabon'un golünü 54. dakikada takım kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang, Gine-Bissau'nun golünü ise 90+1. dakikada Juary Soares kaydetti.
Gabon, A Grubu'ndaki 2. maçında 18 Ocak Çarşamba günü Burkina Faso ile karşılaşacak. Gine-Bissau ise aynı tarihte Kamerun ile mücadele edecek.
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