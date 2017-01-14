Açılışta kazanan olmadı!

31. Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Gabon, A Grubu'nda Gine-Bissau ile 1-1 berabere kaldı.

2017 Afrika Uluslar Kupası'nın ilk maçında Gabon ile Gine-Bissau, karşı karşıya geldi.

Başkent Libreville'de oynanan karşılaşmada Gabon'un golünü 54. dakikada takım kaptanı Pierre-Emerick Aubameyang, Gine-Bissau'nun golünü ise 90+1. dakikada Juary Soares kaydetti.

Gabon, A Grubu'ndaki 2. maçında 18 Ocak Çarşamba günü Burkina Faso ile karşılaşacak. Gine-Bissau ise aynı tarihte Kamerun ile mücadele edecek.