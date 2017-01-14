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Afrika Kupası'na en çok oyuncuyu kim yolladı!
14 Ocak 2017 , 02:13
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31. Afrika Kupası bugün Gabon'da başlıyor. Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Gabon, tarihinde ilk kez Afrika Kupası'na katılan Gine Bissau'yu ağırlayacak. Gabon'un başkenti Libreville'de oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Turnuvaya bir sürü önemli ülkeden oyuncular katılacak. Bu ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor. İşte kupaya en çok oyuncu gönderen ülkeler;
1-Fransa 57
2-İngiltere 37
3-Türkiye 18
4-Tunus 18
5-İspanya 18
6-Portekiz 18
7-Belçika 16
8-Mısır 14
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