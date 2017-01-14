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Drogba ve Eto'o aynı takımda buluşuyor
14 Ocak 2017 , 16:24
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Didier Drogba, Samuel Eto'o, Jay Jay Okocha ve Daniel Amokachi gibi tanıdık isimler hayır için bir araya geliyorlar.
Afrika’nın süperstarları Didier Drogba, Samuel Eto’o, Jay Jay Okocha, Daniel Amokachi yardım maçı için buluşacaklar.
Batı Afrika ve Güney Afrika takımları şeklinde ayrılacak olan iki takımda Abedi Pele, Samuel Eto’o, Didier Drogba, Austin Jay Jay Okocha, Daniel ‘the Bull’ Amokachi, Tony Yeboah, Omar Biyick, Andre Kana Biyick, Doctor Khumalo, Eric Tinkler, Phil Masinga, Abdullahi Traore, Yussuf Fofana, Omam Ben Sallah, Michael Essien, Charles Akunnor ve Pape Diouf gibi isimler yer alacak.
Bu maçlardan toplanacak olan gelir Nelson Mandela Vakfı ile Kanu Kalp Vakfı’na bağışlanacak. Mücadelenin 8 Nisan 2017’de oynanaması planlanıyor.
(AMK Spor)
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