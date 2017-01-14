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Hapoel Beer-Sheva evinde kazandı
14 Ocak 2017 , 23:57
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İsrail Birinci Futbol Ligi 18. hafta karşılaşmasında Hapoel Beer-Sheva, sahasında Bnei Yehuda'yı 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva'ya 3 puanı getiren golleri 44. dakikada Maor Melikson ve 68. dakikada Ben Sahar kaydetti. Bnei Yehuda'nın golünü ise 7. dakikada Ben Bitton kendi kalesine attı.
Bu galibiyetle Hapoel Beer Sheva, puanını 42'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bnei Yehuda ise 14 puanla son sırada kaldı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk karşılaşmasında Beşiktaş, 16 Şubat Perşembe günü Hapoel Beer-Sheva'ya konuk olacak.
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