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Kazım'ın yerine Ronaldinho geliyor!

Tarih14 Ocak 2017 , 00:37

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Kazım'ın yerine Ronaldinho geliyor!

AJANSSPOR- Ronaldinho yeni sezonda Coritiba forması giyebilir. 

Yıldız oyuncunun menajeri Roberto de Assis gelecek hafta Coritiba yönetimi ile transfer görüşmesi yapmak üzere bir araya geleceklerini söylerken, "Eğer transfer gerçekleşirse Coritiba Ronaldinho'nun son kulübü olacak. Onun için güzel bir kariyer sonu düşünüyoruz" dedi. 

Son olarak Fluminense forması giyen Ronaldinho yaklaşık 1.5 sezondur boşta. 

Ronaldinho'nun yeni takımı olması beklenen Coritiba son olarak Colin Kazım-Richards'ı Corinthians'a satmıştı. 

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